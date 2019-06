Ist Lina Kolodochka wieder verliebt? Bei Der Bachelor ging die Blondine im vergangenen Jahr leider leer aus: Zwischen ihr und Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (34) wollte es nicht funken. Auch bei ihrer anschließenden Bachelor in Paradise-Teilnahme traf Amors Pfeil nicht ins Schwarze – hat sie ihren Traummann nun etwa abseits der TV-Kameras gefunden? Im Netz strahlt Lina wie ein Honigkuchenpferd an der Seite eines Mannes, der besonders für Fußballfans kein Unbekannter sein dürfte!

Die Influencerin urlaubt aktuell in der Türkei, wo sie dem blonden Hottie, der in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, möglicherweise auch über den Weg gelaufen sein könnte: Bei dem Mystery-Man handelt es sich um den türkischen Fußballprofi Erdem Özgenç. Auch ein weiterer Schnappschuss beim gemeinsamen Dinner mit Freunden lässt deutlich erkennen, dass Lina die Nähe des Beaus in vollen Zügen genießt. Das breite Grinsen und die strahlenden Augen der beiden lassen kaum Raum für Spekulationen: Hier scheint Liebe in der Luft zu liegen.

Ein weiteres Indiz, das auf eine Liaison hindeutet: Lina hat die letzten Instagram-Beiträge ihres Urlaubs-Kompagnons mit Herzchen und einem "Wow" kommentiert. Und auch Kicker Erdem setzte drei Kuss-Emoticons unter den neuesten Post des Models.

Instagram / linakk Lina Kolodochka in der Türkei, Juni 2019

Instagram / erdemozgenc Lina Kolodochka und Erdem Özgenç (l.) im Urlaub mit Freunden, Juni 2019

Instagram / erdemozgenc Erdem Özgenç im Juni 2019

