Die Vorwürfe seiner Ex-Freundin Anne Wünsche (27) nehmen Henning Merten so richtig mit! Erst Anfang des Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt und tauschen sich seither nur noch aus, wenn es um die Kids Juna und Miley geht. Und genau um die geht es unter anderem in den schweren Anschuldigungen, die Anne gegen Henning erhebt. Die Influencerin wirft ihrem Ex vor, ihre Kinder nur auszunutzen – und zwar für seinen Netz-Erfolg. Jetzt antwortet Henning sichtlich geschockt und emotional auf Annes Beschwerde!

In seiner Instagram-Story zeigt der völlig aufgewühlte YouTuber, wie schwer ihn die Worte seiner einstigen Partnerin getroffen haben. "Mir fehlen erst mal die Worte. Deshalb brauchte ich erst mal ein paar Minuten, um hier ein bisschen durchzuatmen und klarzukommen. Dass ich meine Kinder ausnutze, oder für meine Kinder nicht da bin, stimmt gar nicht", stellt der Fashionfan direkt am Anfang klar. Er poste sogar immer weniger und seine Töchter kommen in Werbeposts nicht vor. Zudem mache der Schlagerstar nur kurze Storys mit seinen Liebsten, wenn sie Zeit mit ihm verbringen, um seine Community bei seinem Daddy-Alltag auf dem Laufenden zu halten.

Fraglich ist, wie Hennings Umgang mit Miley und Juna in Zukunft aussehen wird. Denn Anne ist extrem unzufrieden mit dem Verhalten ihres Ex-Partners. "Ich ertrage das nicht mehr, ich habe auf dieses Spiel einfach keine Lust mehr. Deswegen überlege ich, einen kompletten Cut zu machen", meinte die Beauty in ihrer Story – sie wolle ihre Kids vielleicht komplett aus der Öffentlichkeit ziehen.

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seiner Tochter

Instagram / henning.merten Henning Merten im Juni 2019

Instagram / henning.merten Henning Merten im Juni 2019 auf Mallorca

