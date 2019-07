Anfang des Jahres schockten die beiden YouTube-Stars Anne Wünsche (27) und Henning Merten ihre Fans mit ihrem Liebes-Aus nach mehreren gemeinsamen Jahren. Seither spricht das ehemalige Paar nur noch miteinander, wenn es um Erziehungsfragen von Juna und Miley geht. Und genau bei diesem Thema sind sich die beiden uneinig. Anne offenbarte in den sozialen Medien: Sie ist sich sicher, dass ihr Ex die Kinder nur für seinen Ruhm ausnutzt.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 27-Jährige, dass sie es nicht ertrage, wie Henning die beiden Mädchen immer wieder für Kooperationen vor die Kamera stelle und überlege deshalb, drastische Maßnahmen zu veranlassen: "Ich bin am überlegen, ob ich meine Kinder aus der Öffentlichkeit rausnehme, weil ich es nicht ertrage, dass immer, wenn er selten seine Kinder zu Besuch nimmt, sie so krass in die Öffentlichkeit stellt." Zwar zeige sie die Kids auch in den sozialen Medien, doch bei ihrem Ex sei es eigentlich nur ein "Ausnutzen".

Weiterhin betonte Anne, dass Henning nie fragen würde, wie es den Kindern ginge oder was sie sich zum Geburtstag oder Weihnachten wünschen – das mache sie einfach nur fertig: "Ich ertrage das nicht mehr, ich habe auf dieses Spiel einfach keine Lust mehr. Deswegen überlege ich, einen kompletten Cut zu machen."

Instagram / henning.merten Henning Merten mit Juna und Miley

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche mit ihren Kindern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

