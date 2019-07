Wie würde sich Claudia Norberg bei Promi Big Brother schlagen? Schon in wenigen Wochen soll die neue Staffel der Reality-Show starten. Noch ist zwar streng geheim, wer die Teilnehmer sind, doch es kursieren bereits Gerüchte: Wird Michael Wendlers (47) Noch-Ehefrau in den TV-Knast einziehen? Im Promiflash-Interview zeigt sich Moderator Jochen Schropp (40) überzeugt davon, dass Claudia eine gute Wahl wäre!

Ihr Ex Michael nahm 2014 an dem Reality-Experiment teil – und schaffte es immerhin auf den fünften Platz. Damals fieberte die Blondine natürlich mit und verfolgte das Geschehen ganz genau. Deshalb ist sie laut Jochen perfekt auf einen Einzug in das "Promi Big Brother"-Haus vorbereitet. "Claudia hat Michael ja damals auf jeden Fall beobachtet und war damals ja beim Finale auch dabei. Insofern, wenn eine das Format kennt, dann natürlich Claudia", erklärte er gegenüber Promiflash.

Dass die Wendler-Ex tatsächlich an "Promi Big Brother" teilnimmt, konnte Jochen allerdings weder bestätigen, noch dementieren. Die Moderatoren erfahren nämlich selbst erst kurz vor der Show, wer bald im Container wohnen wird.

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

Getty Images Claudia Norberg bei "Big Brother"

Instagram / jochenschropp TV-Gesicht Jochen Schropp

