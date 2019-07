Am 9. August ist es endlich wieder soweit: Promi Big Brother geht in die nächste Runde! Es ist bereits die siebte Staffel des beliebten Formats. Welche Promis dieses Jahr für zwei Wochen in den TV-Container ziehen werden und sich dabei aus jedem Winkel filmen lassen, ist bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass Jochen Schropp (40) und Marlene Lufen (48) das Reality-Spektakel moderieren werden. Doch wann erfahren die beiden eigentlich, welche bekannten Gesichter an der Show teilnehmen?

Im Gespräch mit Promiflash überraschte Moderator Jochen mit der Aussage, dass er über das diesjährige Big Brother-Spektakel aktuell noch nichts wisse. "Ich weiß, dass Marlene wieder an meiner Seite sein wird, worüber ich mich sehr freue, weil ich mit ihr ja auch das Frühstücksfernsehen moderiere. Ansonsten erfahre ich die Namen tatsächlich immer erst sieben bis 14 Tage vorher", verriet der 40-Jährige.

An Spekulation will sich das TV-Gesicht daher gar nicht erst beteiligen – auch weil er in den vergangenen Jahren schon mit dem einen oder anderen Tipp falsch lag. "Ich hab mir dieses Jahr keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Produzenten ganz tolle Leute zusammengecastet haben", meinte Jochen.

Getty Images Jochen Schropp im Januar 2019 beim Deutschen Filmpreis in Düsseldorf

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und Marlene Lufen im Juni 2019 in Berlin

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp im Juni 2019 in Berlin

