Vanessa Morgan (27) schwebt im siebten Himmel! Ihre Riverdale-Rolle Toni Topaz hat in der beliebten Teenie-Serie bereits die große Liebe gefunden – und auch die Schauspielerin selbst ist inzwischen glücklich vergeben. Vor einem Jahr machte die 27-Jährige ihre Beziehung zu dem vier Jahre jüngeren Pitcher Michael Kopech öffentlich, in dem sie allem Anschein nach ihren Mister Right gefunden hat: Nun hat sich das Paar ganz romantisch vor einem Wasserfall verlobt!

Auf Instagram teilte der baldige Ehemann der TV-Bekanntheit einen süßen Clip: Darin stehen die beiden eng umschlungen vor einem Wasserfall in Arizona, während der Muskelmann vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt – ihre Antwort besiegeln die Turteltauben mit einem Kuss. "Ich liebe dich intensiv, leidenschaftlich und unbekümmert. Ich bin ein sehr unkonventioneller Mensch und weiß, dass ich in dir meinen Seelenverwandten gefunden habe [...] Wir wissen, dass es für immer ist. Warum sollten wir also warten?", lautete die süße Liebeserklärung des Sportlers unter dem Beitrag.

Auch seine Verlobte meldete sich nach dem Antrag im Netz zu Wort: Sie versah das Instagram-Foto des Kniefalls auf ihrem Channel mit den einfachen, aber bedeutsamen Worten: "Auf ewig mein." Hättet ihr gedacht, dass sich Vanessa und Michael so schnell verloben? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan und Michael Kopech in Arizona

