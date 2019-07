Erst vor wenigen Tagen ließ Shay Mitchell (32) die Baby-Bombe platzen: Nachdem die Pretty Little Liars-Beauty im vergangenen Jahr ihr erstes Kind durch eine Fehlgeburt verloren hatte, hat sich ihr größter Wunsch jetzt endlich erfüllt: Sie ist wieder schwanger! Dieses süße Geheimnis behielt die Schauspielerin tatsächlich ziemlich lange für sich – sie ist nämlich schon im sechsten Schwangerschaftsmonat! Superstolz präsentiert Shay nun ihre XXL-Kugel.

Ob die 32-Jährige mit diesen hübschen Aufnahmen wieder wettmachen will, dass sie ihre besonderen Umstände so lange vor ihren Fans verheimlicht hat? Die heißen Strand-Pics im Bikini, die Shay via Instagram veröffentlichte, liefern nämlich einen perfekten Blick auf ihre süßen Baby-Rundungen! Ihr gewölbter Bauch zeichnet sich mittlerweile deutlich von ihrem schlanken Body ab.

Die aktuellen Schnappschüsse kommen jedenfalls supergut an: Shays Follower überschlagen sich unter den Fotos beinahe mit Komplimenten für die Bald-Mama! "Du bist so eine wunderschöne Schwangere, das ist schon fast gemein" und "Wir wollen noch mehr Babybauch sehen!", schreiben beispielsweise zwei begeisterte User. Würdet ihr euch ebenfalls über weitere Updates freuen? Stimmt ab!

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell im sechsten Schwangerschaftsmonat, Juli 2019

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell und eine Freundin

YouTube / Shay Mitchell US-Schauspielerin Shay Mitchell ("Pretty Little Liars", "You")

