Shay Mitchell (32) ist im sechsten Monat schwanger: Das verkündete die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin erst vor wenigen Tagen. Da die US-Schauspielerin im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitt, hielt sie ihre Schwangerschaft lange geheim – sie wollte erst sicher sein, dass mit dem Ungeborenen alles in Ordnung ist. Seit Shay mit den guten News jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist, postet sie auf ihren sozialen Kanälen regelmäßig süße Baby-(Bauch)-Updates. Sie thematisiert auch ihr verändertes Essverhalten – der US-Star greift momentan nämlich richtig ordentlich zu!

Das verriet die Bald-Mutti nun in ihrer Instagram-Story. Dort veröffentlicht sie immer wieder Aufnahmen von ihren leckeren Mahlzeiten, die sich in letzter Zeit deutlich häufen. Und das ist Shay auch selbst aufgefallen. In einer Story kommentiert sie das Ganze: "Ich esse hier für Fünf, das leckerste Essen überhaupt." In der Tat sehen der Hummer und das Schoko-Dessert äußerst schmackhaft aus – als Schwangere darf man sich das durchaus gönnen.

Doch nicht nur was das Essen betrifft, lässt es sich Shay zurzeit gut gehen, auch ihr Klamottenstil hat sich durch die Schwangerschaft verändert. So kennt man die Bildschirm-Heldin sonst eher in heißen Looks und verspielten Outfits, doch aktuell setzt die werdende Mama eher auf bequeme Kleidung.

Getty Images Shay Mitchell bei einer "Big Little Lies"-Presseveranstaltung 2019

Getty Images Shay Mitchell bei dem Launch von Patrick Ta Beauty 2019 in Los Angeles

Getty Images Shay Mitchell bei "The IMDb Show" 2019

