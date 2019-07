Costa Cordalis (✝75) führte ein Leben auf der Überholspur! Sein Name ist jedem ein Begriff – genau wie sein Hit "Anita", der ihn 1976 zum gefeierten Superstar machte. Noch heute singen Alt und Jung textsicher mit, wenn der Song auf einer Feier ertönt. Am Dienstagnachmittag verstarb die Ikone nun im Kreise seiner Familie auf Mallorca. Er hinterlässt nicht nur bei seiner Familie eine große Lücke, sondern auch bei seinen Fans. Promiflash blickt auf Costas bewegtes Leben zurück!

Der gebürtige Grieche kam am 1. Mai 1944 als Konstantinos Kordalis zur Welt. Mit 16 Jahren zog Costa nach Deutschland und lernte in Frankfurt am Main die deutsche Sprache, fing später sogar ein Studium der Philosophie und Germanistik an. Im Jahr 1965 erschien die erste Schallplatte des Sängers, der bereits mit sieben Jahren begonnen hatte, Gitarre zu spielen. Seine ersten Erfolge feierte Costa ab 1971 mit Hits wie "Und die Sonne ist heiss", "Anna Lena" und "Steig in das Boot heute Nacht". Insgesamt verkaufte er im Laufe der Jahre mehr als zehn Millionen Tonträger.

Doch Costa hatte nicht nur musikalisches Talent: Im Jahr 1985 ging er für sein Heimatland Griechenland als Skilangläufer bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld an den Start. Er belegte damals zwar lediglich den letzten Platz, in seiner Heimat heimste er allerdings zwei beeindruckende Landesmeister-Titel ein. Auch privat hatte er das Glück auf seiner Seite: Der Dschungelkönig von 2004 war fast 50 Jahre mit seiner Frau Ingrid verheiratet, freute sich mit ihr über drei gemeinsame Kinder sowie ein Enkelkind und war sein Leben lang ein echter Familienmensch.

