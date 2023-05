Unvergessen: Costa Cordalis wäre heute 79 Jahre alt geworden

In den Herzen seiner Familie lebt er für immer weiter. Am 2. Juli 2019 war Costa Cordalis (✝75) gestorben – der Schlagersänger hatte einen Schwächeanfall erlitten und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zu Hause und von seiner Familie umgeben starb er schließlich an Organversagen. Heute hätte der Vater von Schlagersänger Lucas Cordalis (55) Geburtstag gefeiert und wäre 79 Jahre alt geworden.

Iris Klein (55) teilte in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, auf dem die beiden in die Kamera grinsen. "Heute wäre dein Geburtstag und wir alle denken an dich, denn du bleibst in unseren Herzen!" Auch Daniela Katzenberger (36) ließ es sich nicht nehmen und titelte anlässlich von Costas Ehrentag eine süße Erinnerung. "Happy Birthday, mein lieber Engel! Ich lieb dich für immer", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie sich liebevoll an ihn kuschelt.

Bereits in vergangenen Jahren hatte Daniela immer wieder an ihren geliebten Schwiegervater erinnert. 2020 teilte sie ebenfalls rührende Worte auf Instagram: "Mit Tränen in den Augen schaue ich auf dieses Bild von deinem letzten Geburtstag... Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zuliebe ein Stückchen Kuchen gegessen."

