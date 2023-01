Im Dschungel: Lucas Cordalis spricht weinend über Papa Costa

Lucas Cordalis (55) wird sentimental! Der Sohn des verstorbenen Sängers Costa Cordalis (✝75) ist derzeit im Dschungelcamp – und möchte genau wie sein Vater im Jahr 2004 die beliebte Krone mit nach Hause nehmen. Am Lagerfeuer sprach er nun von dem "Anita"-Interpreten und wurde dabei ganz emotional – so gab Lucas auch Einblicke in die letzten Stunden mit seinem geliebten Vater Costa.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de