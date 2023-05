"In Ehren halten": Iris Klein fährt Costa Cordalis' (†) Auto

Sie hält sein Auto ihn Ehren! Im Juni 2019 verstarb Costa Cordalis (✝75) nach einem langen Klinikaufenthalt und hinterließ eine große Lücke in seiner Familie. Nicht nur sein Sohn Lucas (55) und dessen Frau Daniela Katzenberger (36) vermissen ihn sehr – auch Iris Klein (55), die Mutter der Katze, trauerte um den Schlagersänger. Doch ihr hinterließ der 75-Jährige offenbar ein besonderes Erbstück, denn: Iris fährt Costas Auto!

Das zeigte sie ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich fahre das Auto von Costa und werde das auf ewig in Ehren halten. Und ich liebe es!", erklärte sie. Währenddessen läuft sie um den kleinen türkisfarbenen Smart und filmt ihn. Dabei fällt ein kleines Detail auf: Auf der Heckscheibe des Autos steht in großen, ebenfalls türkisfarbenen Buchstaben "Costa". Offenbar ist Iris sehr stolz darauf, den Wagen geerbt zu haben, wie sie zu dem Video schreibt.

Erst vor wenigen Tagen gratulierte die Ludwigshafenerin dem Schwiegervater ihrer Tochter auf Social Media zum Geburtstag. Sie teilte ein Foto, auf dem die beiden sich im Arm halten und in die Kamera lächeln. Dazu schrieb sie: "Heute wäre dein Geburtstag und wir alle denken an dich, denn du bleibst in unseren Herzen!"

Costa Cordalis' Auto

Costa Cordalis, 2015

Costa Cordalis und Iris Klein

