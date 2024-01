Vor 20 Jahren wurde Costa Cordalis (†) erster Dschungelkönig

Er bleibt für immer unvergessen. Im Januar 2004 wurde das Dschungelcamp ins Leben gerufen – und zwar mit dem legendären Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Im großen Finale setzte sich schließlich Costa Cordalis (✝75) gegen Lisa Fitz (72) und Daniel Küblböck (✝33) durch und wurde somit zum allerersten Dschungelkönig gekrönt. Heute jährt sich Costas Sieg bereits zum 20. Mal!

Und genau wegen dieses ehrenvollen Jubiläums ehrt RTL den verstorbenen Sänger mit einem rührenden Instagram-Post. "Heute ist ein besonderer Tag. Denn vor genau 20 Jahren wurde Costa Cordalis der erste Dschungelkönig in der Geschichte von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'", schreibt der Sender zu einem Schnappschuss von Costa mit Dschungelkrone auf dem Kopf und Holzzepter in der Hand.

Die Fans können es in der Kommentarspalte gar nicht glauben, dass Costas Krönung im Urwald schon so lange her ist. "Das ist schon 20 Jahre her? Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre" oder "Da war ich 14 und habe es schon geschaut. Wie schnell die Zeit vergeht", stellen unter anderem zwei Follower total verblüfft fest. Ein weiterer User schwelgt hingegen in alten Erinnerungen: "Costa war der verdiente Dschungelkönig. Er war ein sehr lieber und sympathischer Mensch."

RTL Die Kandidaten der ersten Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Getty Images Costa Cordalis, Schlagerstar

Getty Images Sänger Costa Cordalis

