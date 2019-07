Bekommt der kleine Archie Harrison schon bald ein Geschwisterchen? Am 6. Mai dieses Jahres war es endlich so weit: Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wurden zum ersten Mal Eltern. Eine ganz neue Rolle für den Blaublüter und die ehemalige Hollywood-Schauspielerin, die sich im Mai 2018 das Jawort gaben. Wie es bei Prominenten – und bei britischen Royals ganz besonders – eben so ist, spekulieren viele bereits, wie es mit der kleinen Familie nun weitergeht.

Eine Palast-Insiderin ist sich sicher: Meghan und Harry kriegen schon bald ein zweites Kind – vielleicht sogar schon nächstes Jahr. “Sie wünschen sich auf jeden Fall Geschwister für Archie, also bekommen wir vielleicht schon irgendwann nächstes Jahr die Ankündigung einer neuen Schwangerschaft von Meghan und Harry”, erklärte Adelsexpertin Katie Nicholl gegenüber Entertainment Tonight. Zurzeit liege der Fokus aber erst einmal ganz auf dem kleinen Archie.

Jetzt steht sowieso erst mal ein anderes Highlight auf dem Programm: Am Wochenende lassen Meghan und Harry ihr Kind taufen – in einer nicht öffentlichen Zeremonie in einer Privatkapelle von Schloss Windsor. Auch die Namen der Taufpaten halten die beiden geheim – und brechen damit einmal mehr mit königlichen Traditionen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry bei Trooping the Colour 2019

MEGA Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Herzogin Meghan und Archie Harrison

