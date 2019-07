Bald geht es mit Model Gerda Lewis (26) als Rosenverteilerin in die sechste Staffel der Kuppelshow Die Bachelorette. Damit tritt die TV-Darstellerin in die Fußstapfen von Nadine Klein (33), Jessica Paszka (29) oder Anna Hofbauer (31). Sie will bei der Gelegenheit die ganz große Liebe finden. Aber befindet sich unter den diesjährigen Kandidaten wirklich einer mit dem gewissen Etwas? Promiflash stellt euch nun vorab einige der potenziellen Traumboys vor.

Ein wichtiger Punkt im Leben der Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist die Fitness. Deswegen haben die Casting-Beauftragten offensichtlich ordentlich in der Muskelschublade gewühlt. Zum einen wäre da der super durchtrainierte Influencer Sebastian Mansla. Seine Devise ist es, seine Online-Gefolgschaft mit Fotos rund um seinen gesunden Lebensstil zu versorgen. Zusätzlich ist er auch als Fitnesscoach tätig, da könnte er Gerda sicherlich gut ins Schwitzen bringen. Dazu gesellt sich der attraktive Polizist Tim Stammberger. Ob er die Bachelorette wohl einer Leibesvisitation unterziehen darf? Auch in dieser Staffel ist wieder ein Mitglied der Mister-Germany-Familie dabei. Neben den ehemaligen Kandidaten Michael Bauer (28) und Marco Cerullo (30) versucht nun auch Jonas Vonier sein Glück bei der Datingshow. Der blonde Langhaarträger arbeitet als Model und kocht in seiner Freizeit gerne. Wird er wohl bald für Gerda seinen Kochlöffel schwingen?

Yannic Dammaschk, seines Zeichens süddeutscher Meister im Bodybuilding, sucht mit seinen gerade mal 22 Jahren ebenfalls die große Liebe im Kuppelformat. Ob er Gerda mit seinen XXL-Muskeln überzeugen kann? Gerüchten zufolge soll niemand Geringeres als Alexander Hindersmann (30), der die letztjährige Staffel gewonnen hat, dieses Jahr ein zweites Mal antreten. Seine Liebe zu Bachelorette Nadine Klein war bekanntlich nur von kurzer Dauer.

