Das nennt man faires Verhalten! Eigentlich brodelte in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche heftig, dass die US-amerikanische Schauspielerin Zendaya Coleman (22) im Remake des Disney-Klassikers “Arielle, die kleine Meerjungfrau” die Hauptrolle übernehmen werde. Dazu sollte es im Endeffekt allerdings doch nicht kommen: Wie jetzt bekannt wurde, schlüpft Halle Bailey in die Rolle der kleinen Meernixe. Zendaya nimmt’s nicht nur gelassen – sondern freut sich sogar für Halle!

Die 22-Jährige nutzte ihren Twitter-Account, um ihrer Kollegin zu gratulieren – und zeigt, dass sie auch an den Erfolgen anderer durchaus Gefallen finden kann: “Ja! So dafür!”, schrieb sie – und fügt einige Herz- und High-Five-Emojis hinzu. Halle zeigte sich begeistert über die Nachricht – und antwortete: “Ich liebe dich! Danke!” Damit nicht genug: Auch Zendaya erwiderte diese Liebesbekundung erneut: “Ich liebe dich mehr! Ich freu mich so für dich!”, kommentierte sie. Von Entertainment Tonight auf den Film und den Cast angesprochen, erklärte Zendaya außerdem: “Ich bin sicher, er wird toll. Ich werde ihn mir ansehen wie jeder andere auch!”

Neben Halle sollen auch Melissa McCarthy (48), Jacob Tremblay und Rapperin Awkwafina (30) im Live-Action-Film zu sehen sein. Disney-Fans dürfen sich also auf ein prominent besetztes Remake der Geschichte rund um die Tochter von Triton und deren Wunsch, an Land zu leben, freuen.

