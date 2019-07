Schon bald wird es wieder heiß! Gerda Lewis (26) geht in knapp zwei Wochen als neue Bachelorette auf Männerjagd. 20 Hotties werden im Kuppel-Format versuchen, das Herz der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin zu erobern. Am Donnerstag wurde jetzt auch endlich die ganze Palette an liebeshungrigen Kandidaten vorgestellt – und die verspricht viel Testosteron und Muckis. Doch welcher Kandidat kann die Promiflash-Leser vorab am meisten von seinen Liebes-Qualitäten überzeugen?

Der 30-jährige Sebastian Mansla ist mit 1.955 Stimmen (Stand 5. Juli, 7:05 Uhr) und damit 37,9 Prozent der klare Spitzenreiter unter den Single-Männern. Der Kölner bringt auch so einiges mit: Als selbstständiger Online-Fitnesscoach ist er viel unterwegs und freut sich immer Neues auszuprobieren. Doch seine Liebe zum Sport dürfte vor allem die Rosen-Lady interessieren – denn ihr ist Fitness ebenfalls besonders wichtig. Doch was müsste Gerda eigentlich mitbringen, um ihn zu überzeugen? "Das gewisse Etwas, eine tolle Ausstrahlung, natürlich sollte der Funke nach dem ersten Date überspringen", schildert er in einem Video auf RTL.

Auf den zweiten Platz schaffte es der Osnabrücker Mudi Sleiman mit 495 Stimmen (9,6 Prozent). Neben seinem Hauptberuf als Maschinen- und Anlagenführer hat auch er sich als Fitnesstrainer dem Sport verschrieben, was man unweigerlich an seinem durchtrainierten Körper erkennen kann. Seine Traumfrau sollte sein, wie er – offen, loyal, unternehmungslustig und humorvoll.

Mit 452 Stimmen (8,8 Prozent) fällt auch Tim Stammberger unter die Top Drei. Der heiße Kerl kann als Polizeibeamter mit einer sexy Uniform auftrumpfen – und natürlich auch einem fitten Körper. "Mit meinen 25 Jahren stehe ich mit beiden Beinen fest im Leben und bin bereit, meine Traumfrau kennenzulernen", verkündet der Kickboxer. Von seiner Zukünftigen erhofft er sich, vor allem eine optische Anziehungskraft und eine große Lust für gemeinsame Abenteuer.

Instagram / sebastianmansla Bachelorette-Kandidat Sebastian Mansla

TVNOW Mudi Sleiman, Bachelorette-Kandidat 2019

Instagram / tim_stammberger Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Juni 2019



