Endlich sind sie da: Die Bilder zu den Kandidaten der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel. Alle 20 Prachtkerle, die 2019 um die Gunst von Rosenverteilerin Gerda Lewis (26) kämpfen. Bei der Casting-Auswahl wurde wohl ganz auf die Fitness-Vorliebe der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin eingegangen, denn die Presse-Fotos versprechen vor allem eines: jede Menge Muskeln. Doch ist wirklich der Mann dabei, der Gerdas Herz erobern wird? Das zeigt sich erst in den nächsten Wochen.

Die Auswahl für die sechste Staffel des beliebten Dating-Formats könnte nicht unterschiedlicher sein. Der jüngste Kandidat heißt Yannic Dammaschk und ist gerade mal 22 Jahre alt. Dagegen ist der Finanzdienstleister Harald Kremer mit seinen gestandenen 35 der älteste Teilnehmer. Auch die Berufe der Rosenanwärter könnten kaum vielfältiger sein. So gibt es einen Polizeibeamten, einen Einrichtungsberater, einen Mechatroniker, einen Profibasketballer oder sogar einen Drohnenpiloten. Na bei dieser breiten Auswahl muss doch bestimmt ein Traumprinz für das Model dabei sein.

Was bei den Rosen-Bildern des Weiteren auffällt, ist die Abwesenheit von Alexander Hindersmann (30). Der Gewinner vom letzten Jahr soll erneut antreten und laut Promiflash-Informationen erst zu einer späteren Folge dazustoßen. Vielleicht eben deswegen gibt es jetzt auch noch keine offiziellen Presse-Pics von ihm. Doch welchen der Bachelorette-Boys findet ihr am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab.

TVNOW Andreas Ongemach, Bachelorette Kandidat 2019

TVNOW Christian Hesse, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Daniel Chytra, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW David Taylor, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Fabiano Carrozzo, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Fabio Halbreiter, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Florian Hausdorfer, Bachelorette-Kandidat

TVNOW Harald Kremer, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Jan Classen, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Jonas Vonier, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Keno Rüst, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Luca Gottzmann, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Matin Looden, Bachelorette-Boy 2019

TVNOW Mudi Sleiman, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Oggy Batar, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Sebastian Mansla, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Serkan Yavuz, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Tim Stammberger, Bachelorette-Kandidat 2019

TVNOW Yannic Dammaschk, Bachekorette-Kandidat 2019



