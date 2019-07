Es gibt erste Fotos von Gerda Lewis' knisterndem neuen TV-Abenteuer! Ab dem 17. Juli wird die Influencerin als Die Bachelorette die Qual der Wahl haben: 20 Bewerber kämpfen um das Herz der Rosenlady. Bislang ist, außer Gerdas Männergeschmack und den Kandidaten, noch nicht viel über die kommende Staffel bekannt. Promiflash enthüllt nun jedoch schon vor dem Sendestart Details über eines der Dreamdates – Achtung, Spoiler!

So wird ein Luxustrip die 26-Jährige und ihren Begleiter auf die Seychellen führen. Dort planscht Gerda mit ihrem Auserwählten in einem Pool mit Blick auf den Indischen Ozean – bei ihrer Begleitung handelt es sich dabei um den Show-Kandidaten Tim Stammberger! Fotos, die Promiflash exklusiv vorliegen, zeigen den Polizisten und die Insta-Berühmtheit gut gelaunt bei ihrem Rendezvous. Die Bachelorette scheint sich mit ihrem Finalisten prächtig zu amüsieren, lacht herzlich und legt ihre Hände auf die Schultern des 25-Jährigen. Ob sein Charme Tim einen Platz in Gerdas Herzen sichern kann?

Auch bei den Fans des Kuppelformats konnte der Beamte – zumindest rein äußerlich – schon punkten. In einer Promiflash-Umfrage beförderten ihn 8,8 Prozent von insgesamt 6.146 Stimmen auf Platz drei der Kandidaten, die am besten gefallen. Damit landete Tim hinter seinen Kuppelshow-Mitstreitern Mudi Sleiman und Sebastian Mansla.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

Promiflash Bachelorette Gerda Lewis mit ihrem Kandidaten Tim Stammberger

TVNOW Tim Stammberger, Bachelorette-Kandidat 2019

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger beim Dreamdate auf den Seychellen

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger auf den Seychellen



