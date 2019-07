Sind Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) etwa wirklich zusammen? Nachdem sich die Sängerin Anfang des Jahres von ihrem Freund Matthew Hussey (32) getrennt hatte, brodelte die Gerüchteküche und ihr wurde immer wieder eine Romanze mit dem "Stichtes"-Interpret nachgesagt. Die heißen Szenen aus dem gemeinsamen Musikvideo zu "Señorita" entfachten bei den Fans schließlich weitere wilde Spekulationen. Nun scheint es tatsächlich so zu sein, dass zwischen den Musikern etwas läuft. Im Netz tauchten Fotos auf, die die beiden vermeintlichen Turteltauben beim Händchenhalten zeigen.

ET Canada veröffentlichte die Pics, die Shawn und Camila unter Liebes-Verdacht stellen. Auf den Bildern spazieren die beiden Hand in Hand, ziemlich vertraut zum Anwesen des 20-Jährigen und sollen nach einem gemeinsamen Abend in der Stadt angeblich geradewegs durch seine Haustür verschwunden sein. Auch den amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli verbrachten die beiden offenbar miteinander. So sollen sie zusammen auf der Party eines Freundes gewesen sein – und dort habe es beim Kuscheln am Pool ziemlich geknistert.

Viele Fans jedenfalls scheinen keine Zweifel daran zu haben, dass Shawn und Camila ein Paar sind. Sie hatten bereits zuvor vermutet, dass der Sänger sogar der Grund für das Beziehungsaus der dunkelhaarigen Beauty gewesen sein könnte. Im "Señorita"-Musikclip hätten die zwei Musiker einfach zu heftig miteinander geflirtet.

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes 2016

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei einer Veranstaltung 2015

