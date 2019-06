Haben Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) wirklich zu heiß miteinander geflirtet? Erst gerade wurde bekannt, dass Camila wieder Single ist. Viele Fans wurden da direkt hellhörig und vermuteten Shawn als Grund für die Trennung von Matthew Hussey (32) – immerhin haben die beiden Musiker mit "Señorita" gerade einen gemeinsamen Song veröffentlicht und ein superheißes Musikvideo mitgeliefert. Was steckt hinter den Spekulationen? Ein Insider klärte nun auf!

Nun plauderte eine Quelle gegenüber HollywoodLife aus: "So sehr sich auch viele ihrer Fans wünschen würden, dass es so ist, Shawn war in keinster Weise an Camilas Trennung von Matthew beteiligt. Aber nutzen sie die Spekulationen zu ihrem Vorteil, um ihren Song zu pushen? Absolut." Viel mehr seien unterschiedliche Beziehungsvorstellungen der Grund für das Liebes-Aus gewesen. Während die 22-Jährige sich mehr auf ihre Karriere konzentrieren wolle, wünsche sich der 32-Jährige, sich niederlassen zu können.

Streit habe es zwischen dem einstigen Liebespaar aber keinen gegeben: "Camila und Matthew haben sich vor etwa drei Wochen freundschaftlich getrennt und werden kein schlechtes Wort über einander verlieren", betonte der Insider. Ihre Liaison hielt insgesamt 18 Monate.

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei den People's Choice Awards 2016

Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello und Shawn Mendes im Februar 2019

Anzeige

Bauer-Griffin / SplashNews.com Matthew Hussey und Camila Cabello im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de