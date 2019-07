Gute Nachrichten für alle besonders neugierigen Fans der Bachelorette! In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Die Zuschauer können Ex-GNTM-Girl Gerda Lewis (26) bei ihrer Suche nach der großen Liebe sehen! Die ersten Bilder ihrer 20 Kandidaten versprechen bereits eine ganz schön heiße Staffel – ein Rosen-Boy ist attraktiver und durchtrainierter als der nächste! Wer es nun kaum noch erwarten kann, Gerdas Liebesabenteuer im Fernsehen zu verfolgen, kann sich freuen: Die Auftaktfolge wird schon lange vor dem TV-Startdatum im Netz gezeigt!

Das gab TVNow, der offizielle Streamingdienst des Senders RTL, nun in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wird die allererste Bachelorette-Episode schon am 13. Juli auf der Plattform online gehen – also ganze vier Tage vorm Sendestart am 17. Juli! Ob jede einzelne der insgesamt acht 120-minütigen Folgen so früh verfügbar sein wird, geht jedoch nicht aus dem Statement hervor.

Die Fans scheinen sich auf drei von Gerdas Liebesanwärtern ganz besonders zu freuen, wie eine Promiflash-Umfrage ergab: Fitnesscoach Sebastian Mansla, Maschinen- und Anlagenführer Mudi Sleiman und Polizeibeamter Tim Stammberger konnten mit ihren heißen Porträtfotos bei den Lesern punkten – ob Gerda wohl derselben Meinung sein wird?

Alle Infos zu "Die Bachelorette" bei rtl.de

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige

Collage: TVNOW Mudi Sleiman, Sebastian Mansla und Tim Stammberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de