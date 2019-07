Ist sie etwa wirklich neu verliebt? Es ist erst wenige Wochen her, dass sich Dua Lipa (23) von ihrem Freund Isaac Carew trennte. Doch ohne Mann wollte die Sängerin dann wohl nicht lange bleiben: Angeblich soll sie nicht nur wenige Tage nach der Liebes-Aus-Verkündung auf einem Festival mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (42) geknutscht, sondern auch immer wieder Gigi Hadids (24) Bruder Anwar Hadid (20) gedatet haben. Offenbar könnte Dua in Letzterem wahres Partnerpotenzial gefunden haben – denn die beiden wurden jetzt beim Turteln erwischt!

Beim Festival British Summer Time am Samstag in London erwischten Paparazzi die Musikerin und das Model in ziemlich inniger Pose. Auf den Aufnahmen kann Anwar gar nicht die Finger von der 23-Jährigen lassen, umarmt sie immer wieder von hinten, während sich die Brünette lachend nach hinten – an seine Schulter – lehnt. Die Fotos dürften keinen Zweifel lassen: Zwischen den beiden sprühen mächtig die Funken!

Laut The Sun sollen die beiden sich schon seit einiger Zeit treffen. Auch ist Dua mit Anwars älterer Schwester Gigi gut befreundet. Gut denkbar, dass das Topmodel die vermeintlichen Turteltauben einander vorstellte. Ob die Jung-Stars nun tatsächlich fest ein Paar sind, ist bisher nicht bekannt. Beide Parteien gaben noch keine Statements zu dem Gemunkel ab.

Getty Images Dua Lipa und Isaac Carew auf einer Pre-Grammy-Party in Beverly Hills

Getty Images Anwar Hadid beim "Icons By Carine Roitfeld"-Event

Splash News Dua Lipa im Juli 2019

