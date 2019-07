Anne Wünsche (27) bereut nichts! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ging am Dienstag mit einer mutigen Beichte an die Öffentlichkeit: Sie hat ihren Ex Henning Merten während der gemeinsamen Beziehung betrogen. Anne, die seit der Trennung ohnehin ständiger Kritik ausgesetzt ist, erhielt daraufhin einmal mehr böse Nachrichten aus ihrer Community. Dass sie ihre Untreue öffentlich gemacht hat, scheint die YouTuberin aber nicht zu bereuen, wie sie in ihrem neuen Posting andeutet.

Auf Instagram stellte die Zweifach-Mami nun klar: "Es gibt Menschen, die handeln nach ihrem Bauchgefühl und es gibt Menschen, die handeln nach ihrem Verstand. Ich bin definitiv der Bauchmensch!" Sie fange erst an nachzudenken, wenn sie die ersten Schritte schon gegangen sei. Zwar wisse sie nicht, ob sie immer die richtige Wahl getroffen habe, aber ihre Entscheidungen hätten sich bisher immer gut angefühlt. "Solange es mich glücklich macht, kann es nicht falsch sein", betonte die 27-Jährige.

Die negativen Kommentare der vergangenen Wochen scheinen der Influencerin nichts anhaben zu können, denn sie verriet: "Wir sind aktuell mehr als glücklich, egal wie viel Shitstorm wir bekommen. Wir sitzen gemeinsam im Garten und lachen." Statt sich von der Kritik die Laune verderben zu lassen, plane Anne aktuell viel lieber mit ihrem neuen Freund die kommenden Tage und freue sich auf ihre gemeinsame Zukunft.

ActionPress Anne Wünsche und Henning Merten, 2017

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) und ihr Partner

