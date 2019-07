Celine Dions (51) Herz schlägt für die Titanic! 1912 stach der Dampfer in See, ging aber nie wieder an Land. Der Grund dafür: Das Kreuzfahrtschiff rammte einen Eisberg und sank – eine Tragödie, die die Menschen heute noch bewegt. Rund 85 Jahre nach dem Unglück, machte es sich ein Produzent zum Auftrag, das Ganze zu verfilmen. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose war von Erfolg gekrönt. Maßgebend für diesen war auch das Titellied "My Heart Will Go On" von Celine. Und genau diese zollte der Geschichte kürzlich ihren Tribut.

Wohl jeder eingefleischte Titanic-Fan kennt das Herz des Ozeans, eine Halskette, die Rose (gespielt von Kate Winslet, 43) während des Films trägt. Und eben mit so einer wurde jetzt Celine vor Kurzem in Paris gesichtet. Die Ähnlichkeit ist nicht zu verkennen: Ein großer blauer Edelstein in Form eines Herzens prangt an einer silbernen Kette.

1998 erhielt die Sängerin sogar einen Oskar für ihren Titelsong. Auch bei dem damaligen Event ließ es sich Celine nicht nehmen ein Replikat der berühmten Film-Requisite zu tragen. Mit dem 171-Karat-Klunker performte sie dann noch einmal "My Heart Will Go On". Auch knapp 20 Jahre später scheint ihre Begeisterung für das Drama noch nicht abgeklungen zu sein. 2016 trug sie sogar einen Pullover mit dem berühmten Titanic-Paar drauf.

ActionPress Kate Winslet in "Titanic"

Anzeige

ActionPress Celine Dion, Juli 2019

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Céline Dion, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de