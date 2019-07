Marie Nasemann (30) gibt nicht auf! Vor wenigen Wochen gab die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Einblicke in ein besonders privates Thema: Sie erlitt im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt. Der errechnete Geburtstermin des Babys wäre der 5. Juli 2019 gewesen – vergangenen Freitag. Dem Model sei es wichtig gewesen, mit diesem schwierigen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, um anderen Betroffenen vielleicht damit zu helfen. Nun wagt Marie einen weiteren großen Schritt: Die 30-Jährige will jetzt ein zweites Mal versuchen, schwanger zu werden!

Das berichtete sie auf ihrem Blog Fairknallt. "Viele von euch haben gefragt, ob wir es nach der Fehlgeburt nicht gleich wieder probieren wollen", erzählte die Brünette – zunächst hätten sie und ihr Partner aber genügend Zeit und Raum für ihre Trauer gebraucht. "Aber inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir es uns durchaus sehr gut vorstellen können, einen zweiten Versuch zu starten", offenbarte Marie weiter.

"Positiv, ruhig, optimistisch und sehr gestärkt" – mit dieser Einstellung wolle Marie ihre zweite Schwangerschaft angehen. "Also, drückt eure Daumen, dass es beim nächsten Mal klappen wird", bat sie ihre Fans abschließend und beendete ihre Botschaft mit den Worten: "Irgendwann geht es immer bergauf."

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Instagram / marienasemann Model Marie Nasemann, Juni 2019

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

