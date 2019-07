Erst gestern wurde Archie Harrison getauft. Damit ist der zwei Monate alte Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun offiziell Mitglied der christlichen Glaubensgemeinschaft. Zu diesem Anlass war der Großteil von Harrys engster Familie anwesend. Neben der Ex-"Suits"-Schauspielerin stand allerdings einzig und allein ihre Mutter Doria Ragland. Grund dafür: Zwischen der Herzogin und ihrem Vater Thomas Markle (74) herrscht nach wie vor Eiszeit. Der Amerikaner zeigte sich nun jedoch mehr als traurig darüber, die Taufe nicht miterlebt zu haben.

In einem Interview mit Daily Mail verriet der Großvater des jüngsten Royals: "Ich hätte mich sehr gefreut, bei der Taufe dabei zu sein, um Archie und seinen Eltern Gesundheit und Glück zu wünschen." Immerhin spiele Religion auch in seinem Leben eine zentrale Rolle. Er war in seiner Kindheit sogar selbst in der Kirche aktiv, wie er weiter erklärte. "Mit zwölf Jahren war ich ein Messdiener", so der ehemalige Lichtgestalter.

Noch im April soll Thomas sich laut eines Informanten eine Einladung zur Taufe erhofft haben. "Er würde alles dafür geben, den Neuankömmling persönlich zu treffen und hofft, dass er seiner Tochter beweisen kann, dass ihre Beziehung eine zweite Chance wert ist und er einen Platz in ihrem Leben haben sollte", verriet der Insider. Auf den Moment der Aussprache scheint der 74-Jährige aber vorerst weiter hoffen zu müssen.

Chris Allerton ©️SussexRoyal Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

Chris Allerton ©️SussexRoyal Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie umringt von Mitgliedern des britischen Königshauses

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

