Dagmar Wöhrl (65) verrät erste Details zur neuen Die Höhle der Löwen-Staffel! Im Herbst 2019 ist es wieder so weit: In der sechsten Ausgabe der Sendung werden insgesamt sieben Löwen um die Gunst der Gründerinnen und Gründer im TV kämpfen. Bisher ist bekannt, dass Nils Glagau das Investoren-Team komplettieren wird. Eine Löwin gab nun allerdings noch ein wenig mehr über die neuen Folgen preis: Die Zuschauer können sich auf spannende Kandidaten gefasst machen!

“Spannende Gründerinnen und Gründer sind dabei – also ich glaube, die Zuschauer dürfen sich freuen!”, verriet Dagmar beim diesjährigen Felix Burda Award gegenüber Promiflash. In den meist knallharten Verhandlungen vor laufenden Kameras investierte die 65-Jährige bereits in viele verschiedene Projekte. Ein entscheidender Impuls, damit sie sich ins Gespräch bringt, seien vor allem ihre Gefühle: "Es sind immer die emotionalen Gründer. Wenn mal etwas Emotionales dabei ist, dann beschäftigt es mich immer am meisten."

Bereits seit Staffel vier ist die Politikerin in der Show mit von der Partie – ihre Fans

müssen in den kommenden Episoden allerdings auch auf sie verzichten: "Es wird interessant, denn wir haben ein rotierendes System. Es gibt nie die gleiche Besetzung, sondern es wechselt sich immer wieder ab." Der neue Löwen-Zuwachs habe schon einen guten Eindruck hinterlassen: "Der Nils ist mutig, er investiert auch in ganz außergewöhnliche Bereiche und es macht wahnsinnig viel Spaß mit ihm. Wir sitzen meistens nebeneinander und wir haben uns schon sehr stark angefreundet."

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Das Investoren-Team von "Die Höhle der Löwen"

Gulotta, Francesco / ActionPress Dagmar Wöhrl im Januar 2019

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/VOX Der neue Löwe Nils Glagau

