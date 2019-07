Jennifer Frankhauser (26) und ihr Freund Hakan Akbulut schweben auf Wolke sieben! Erst Ende Juni machte die Sängerin ihre Liebe zu dem Muskelmann offiziell. Seitdem sind die Social-Media-Kanäle der beiden Turteltauben überschwemmt von Pärchenfotos und gegenseitigen Liebesbekundungen. Trotzdem sind nicht alle Fans überzeugt, dass das Fitness-Model es ernst mit der 26-Jährigen meint. Jetzt wehrte Hakan sich gegen die Vorwürfe, Jenny nur aus PR-Zwecken zu daten!

"Sowohl in mehreren Zeitungen, [...] als auch auf sozialen Plattformen wurde über mich [...] geschrieben, dass ich angeblich meine Freundin benutzen würde, um bekannter zu werden. Was keineswegs stimmt", ärgerte sich Jennys Liebster nun via Instagram und betonte dann: "Ich liebe meine Freundin so sehr, dass ich es nicht in Worte fassen könnte!" Abschließend kündigte Hakan noch ein gemeinsames Video mit Jenny an, in dem die Zweifler dann selbst sehen könnten, wie happy sie seien.

"Wir möchten, dass ihr uns besser kennenlernt und euch ein eigenes Bild von uns machen könnt", erklärte Jennys Partner. Er freue sich bereits sehr auf diese Gelegenheit. Dazu veröffentlichte Hakan ein hübsches neues Paar-Pic, auf dem er und seine Auserwählte mal wieder um die Wette strahlen. Was sagt ihr zu Hakans Statement? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / hakan.akbulut.official Jenny Frankhausers Freund Hakan

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Juli 2019

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

