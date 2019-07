Achtung, es wird heiß! In wenigen Tagen hat das lange Warten ein Ende und die diesjährige Ausgabe der Bachelorette flimmert über die TV-Bildschirme. 20 Prachtkerle treten an, das Herz von Gerda Lewis (26) zu erobern. Dass wohl alle Kandidaten mit ihren Körpern bei der Fitness-Liebhaberin punkten könnten, ließen bereits die ersten Pressefotos erahnen. Jetzt legen die Muskelmänner aber noch einen drauf – und lassen die Hüllen fallen!

Bei diesem Shooting bleibt nichts verborgen: Die Kandidaten posieren mit freiem Oberkörper vor paradiesischer Kulisse und präsentieren dabei Sixpacks, Brusthaar und die eine oder andere Tätowierung. Obwohl Sportskanone Gerda bestimmt auch von den Muskelpaketen angetan ist, wird sie wohl vor allem die Körperkunstwerke genau unter die Lupe nehmen. In einem Interview gestand die Beauty nämlich erst kürzlich, was ihr Traumtyp denn so mitbringen sollte: "Generell finde ich es gut, wenn der Mann Tattoos hat."

Wie die Pics beweisen, könnten Mudi, Florian, Serkan, Fabiano, Daniel, Luca und Keno mit ihren Tats ganz gut im Rennen liegen. Vielleicht vergibt die 26-Jährige ihre allerletzte Rose am Ende aber auch an einen ganz anderen – bald wird es sich zeigen. Welcher Boy hat denn eurer Meinung nach den heißesten Körper? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW Bachelorette-Kandidat Florian Hausdorfer

TVNOW Bachelorette-Kandidat Oggy Batar

TVNOW Bachelorette-Kandidat Yannic Dammaschk

TVNOW Bachelorette-Kandidat Serkan Yavuz

TVNOW Bachelorette-Kandidat Sebastian Mansla

TVNOW Bachelorette-Kandidat Fabiano Carrozzo

TVNOW Bachelorette-Kandidat Fabio Halbreiter

TVNOW Bachelorette-Kandidat Jan Classen

TVNOW Bachelorette-Kandidat Christian Hesse

TVNOW Bachelorette-Kandidat Daniel Chytra

TVNOW Bachelorette-Kandidat Luca Gottzmann

TVNOW Bachelorette-Kandidat Marco Schmidt

TVNOW Bachelorette-Kandidat David Taylor

TVNOW Bachelorette-Kandidat Matin Looden

TVNOW Bachelorette-Kandidat Harald Kremer

TVNOW Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

TVNOW Bachelorette-Kandidat Keno Rüst

TVNOW Bachelorette-Kandidat Andreas Ongemach

TVNOW Bachelorette-Kandidat Jonas Vonier



