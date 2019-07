Was für ein niedlicher Vater-Moment von Scott Disick (36)! Gemeinsam mit seiner Ex Kourtney Kardashian (40) hat der Unternehmer drei Kinder: Sohnemann Mason (9), Töchterchen Penelope (7) und Nesthäkchen Reign (4). Obwohl der Dreifachpapa mit Sofia Richie (20) eine neue Frau an seiner Seite hat, schaffen er und Kourtney es, ihre Kinder ohne Streit und Drama großzuziehen – und Scott verbringt eine Menge Zeit mit seinen Lieblingen. Zu Penelopes siebtem Geburtstag widmete er ihr jetzt einen rührenden Beitrag!

"Happy Birthday an meinen kleinen Engel, der mit jeden Tag zeigt, worum es im Leben eigentlich geht", begann der Reality-TV-Star seine Botschaft auf Instagram und schloss diese mit den Worten: "Ich liebe dich so unglaublich!" Dazu veröffentlichte Scott ein putziges älteres Foto von Penelope, auf dem sie nach der Hand ihres Dads greift – zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie offenbar noch ein Kleinkind.

Auch Kourtney schwelgte anlässlich des siebten Geburtstags ihrer Tochter in Erinnerungen. In ihrer Instagram-Story postete sie eine Reihe alter Aufnahmen von ihrer Prinzessin und schrieb dazu: "Ich kann nicht fassen, wie groß sie schon ist!" Was sagt ihr zu Scotts Geburtstagsgrüßen? Stimmt ab!

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope, Mason und Reign

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Tochter Penelope

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tochter Penelope

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de