Schillernder kann ein Mutter-Tochter-Gespann wohl nicht aussehen! Seit 2012 bereichert Blue Ivy Carter (7) das Leben von Superstar Beyoncé (37). Der Sängerin gelingt es offensichtlich gut, ihre mega-erfolgreiche Karriere und ihre Familie unter einen Hut zu bringen. Erst kürzlich verriet die Musikerin, dass sie ihre Tochter so oft wie möglich in die Schule bringt und auch bei all ihren Schulprojekten mit anpackt. Jetzt unterstützte Blue Ivy ihre Mom auf dem Red Carpet – und die beiden strahlten im Partnerlook um die Wette!

Zur König der Löwen-Weltpremiere in Hollywood erschien Beyoncé mit ihrer bildhübschen Tochter im Schlepptau. Die zwei hatten ihre Outfits offenbar aufeinander abgestimmt. Der Popstar trug ein glitzerndes Blazerkleid mit einem Chiffon-Glitterunterrock und XXL-Ausschnitt. Blue Ivy hatte ebenfalls einen Glitzerrock an. Obenrum setzte die Kleine allerdings auf eine hochgeschlossene, schicke, weiße Bluse und einen schwarzen Blazer mit barocken Schimmerelementen, die scheinbar die Motive im Minikleid ihrer Mutter wiederholten.

Es ist kein Wunder, dass die Outfits der beiden so gut miteinander harmonierten. Beide stammen aus dem Haus Alexander McQueen (✝40). Die R&B-Queen zog an diesem Abend nicht nur mit ihrer süßen Tochter alle Blicke auf sich, sondern sorgte auch für einen besonderen Ohrenschmaus. Denn zum einen leiht sie der Hauptfigur Nala ihre Stimme, zum anderen steuerte die 37-Jährige den Titelsong "Spirit" bei.

Getty Images Blue Ivy Carter und ihre Mom Beyoncé im Juli 2019 in Hollywood

Getty Images Beyoncé im Juli 2019 in Hollywood

Getty Images Shahadi Wright Joseph, Beyonce Knowles-Carter und Blue Ivy Carter im Juli 2019 in Hollywood

