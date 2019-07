Wie heißt die kleine Maus denn nun? Am Mittwoch kam ganz überraschend heraus, dass Janni (28) und Peer Kusmagk (44) nicht mehr auf die Geburt ihrer Tochter warten, sondern längst Eltern geworden sind. Bereits während der Schwangerschaft machten sich die Zweifach-Eltern Gedanken darüber, wie ihre Prinzessin heißen soll. Nun haben sie den Namen gelüftet – doch es ist keins von ihren bisherigen Vorschlägen geworden!

Eigentlich waren Nela-Lilou, Lola-Reef, Arielle, Ruby und Jewel auf der Favoritenliste. Außerdem standen die Möglichkeiten June-Sky und Juli-Sky im Raum. Am Ende ist es jedoch Yoko geworden! "Wir saßen im Garten und haben überlegt, wie wir unsere Tochter nennen können, damit wir bereit sind, wenn sie kommt", erinnerte sich Janni im Bunte-Interview. Und plötzlich sei der Name da gewesen. "Er bedeutet 'Kind der Sonne und des Meeres'. Uns beiden war sofort klar: So wird sie heißen", erklärte Peer weiter.

"Nun, wir waren bei unseren Namens-Vorstellungen eigentlich schon ganz früh total sicher", berichtete Janni bereits im März. Sie und Peer hätten sich für einen Namen entschieden, der perfekt ihre aktuelle Lebensphase ausdrücke und den turbulenten Anfang ihrer Familie ausdrücke. Was sagt ihr zu der Wahl? Stimmt ab!

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk im April 2019

