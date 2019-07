Die Leidenschaft von Patricia Blanco (48) kennt kein Halten mehr! Seit Wochen turtelt die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin mit dem Kultmoderator Andreas Ellermann durch den Sommer. Vergangenes Wochenende teilte die 48-Jährige das erste Knutsch-Pic von sich und ihrem Freund im Netz. Und wie es scheint, war das der Startschuss für eine Reihe weiterer virtueller Liebesbekundungen. Denn: Nun veröffentlichte Patricia ein weiteres Kuss-Foto – inklusive einer vierfachen Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Reality-TV-Teilnehmerin einen Schnappschuss, auf dem ihr Freund und sie sich leidenschaftlich küssen. Zuvor hatte Andreas genau dasselbe Bild online gestellt. Unter dem Posting schrieb Patricia in den Kommentaren die magischen drei Worte: "Ich liebe dich" – und das nicht einmal, zweimal oder dreimal, sondern gleich viermal. Ihr Schatz antwortete auf die Schwüre mit mehreren Herz-Emojis.

In einem früheren Interview erklärte Andreas in einem Interview, was er an seiner Freundin liebt: "Patricia ist eine faszinierende Frau. Wir genießen die Zeit zusammen. Sie ist die erste, die mir helfen will, mein Gewichtsproblem in den Griff zu bekommen", schwärmte er gegenüber Bild.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, Juli 2019

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Sellermann und Patricia Blanco

Anzeige

Actionpress/ Brinckmann,Martin Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de