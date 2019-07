Laura Müller (18) hat tatsächlich ihrer Heimat Deutschland den Rücken gekehrt! Seit Anfang des Jahres ist die 18-jährige Schülerin inzwischen offiziell mit Schlagerstar Michael Wendler (47) liiert. Bei Goodbye Deutschland erklärte sie bereits, dass sie für ihren Schatz alles hinter sich lassen und zu ihm in die USA ziehen würde. Und diesen Plan hat die Influencerin nun ganz offensichtlich in die Tat umgesetzt: Im Netz offenbarte Laura nun, dass sie ganz offiziell bei Michael eingezogen ist!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Laura einmal mehr den Fragen ihrer Follower. Und dabei erklärte der Teenie, dass er seine Zelte in Deutschland schon längst abgebrochen habe: "Genau, ich wohne jetzt fest bei Michael in Cape Coral." Damit scheint also auch die Frage geklärt, ob Laura ihr Abitur nun macht oder nicht – mit einem Umzug hätte sich das nämlich vielleicht erledigt.

Doch nur, weil sich Laura entschieden hat, Haus und Hof nun mit dem Wendler zu teilen, bedeutet das nicht, dass sie nur noch in den USA abhängen. Zurzeit jettet das Sommerhaus der Stars-Paar nämlich fröhlich um den Globus: "Zurzeit pendeln wir zwischen drei Ländern: USA, Deutschland und Spanien, also Mallorca", berichtete Laura.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de