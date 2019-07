Hat sie ihren Herzschmerz überwunden? Das vergangene Jahr war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Olivia Culpo (27): Nachdem sie im März die Trennung von Danny Amendola (33) bekannt gegeben hatte, raufte sich das Pärchen kurz darauf wieder zusammen. Ein öffentlicher Fremd-Flirt führte allerdings erneut zum Beziehungsende. Nach einigen Annäherungsversuchen scheint der Football-Spieler Danny aber mittlerweile endgültig Geschichte zu sein: Olivia turtelt jetzt mit einem neuen Sportler!

Der Grund für die Liebesgerüchte: Kristen Louelle, eine gute Freundin der ehemaligen Miss Universe, soll laut E! News am Wochenende mehrere Instagram-Storys mit ihren Fans geteilt haben, in denen auch Olivia zu sehen ist. Und neben Kristens Mann Tyler Gaffney ist auch Christian McCaffrey zu sehen! Während der American-Football-Spieler auf dem Account des Models nicht zu sehen ist, plauderte ein Insider aus, dass er und Olivia bereits seit einem Monat ununterbrochen SMS schreiben würden: “Das ist der erste Urlaub, den sie zusammen verbracht haben. Sie haben sich wirklich verstanden und sind sehr verknallt ineinander.” Zwar seien sich die zwei schon auf Events begegnet, ihre Freunde Kristen und Tyler hätten ihnen aber den letzten Schubs in die richtige Richtung gegeben.

Und obwohl Olivia und Christian sehr viel Spaß miteinander gehabt haben: Mehr als eine lockere Liaison sei zumindest für die 27-Jährige nicht denkbar. “Olivia hat viele anstehende Projekte für die Arbeit und hat ihren Freunden gesagt, dass sie im Moment nach nichts Ernstem sucht”, erklärte die Quelle.

Getty Images Danny Amendola und Olivia Culpo in New York 2017

Anzeige

Getty Images Christian McCaffrey, Football-Profi

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de