Diese Überraschung hat gesessen! Obwohl Sarah (28) und Dominic Harrison (28) bereits verheiratet sind, werden sie sich in wenigen Wochen noch einmal im großen Stil das Jawort geben. Bevor die YouTuberin allerdings ein zweites Mal in den Hafen der Ehe schippern wird, steht für sie gerade ein absolutes Highlight auf dem Programm. Ihre Mädels haben für sie einen Junggesellinnenabschied organisiert – und dafür wurde Sarah nun mitten in der Nacht aus dem Bett geschmissen!

Als die Follower einen Blick in die Instagram-Story der ehemaligen Bachelor-Kandidatin warfen, dürften sie wohl zunächst einen kleinen Schock bekommen haben. Nachts um 2:30 Uhr meldete sich Sarah mit einem tränenreichen Clip – doch wie sich kurz darauf herausstellte, waren es Freudentränen, die sie verdrückte: Ihre Freundinnen hatten sie zu ihrem Junggesellinnenabschied entführt! Bevor es mit Sack und Pack zum Flughafen ging, gönnten sich die Mädels allerdings erst mal eine Runde Sekt und kleine Schnäpse. Doch wo verbringt die Girls-Gang ihr Wochenende?

Sarah wird in den kommenden Tagen die griechische Insel Rhodos unsicher machen – Gatte Domi und Töchterchen Mia Rose (1) haben also sturmfrei. "Wir beiden Hübschen sind jetzt erst einmal alleine und stellen ganz viel Schmarrn an und natürlich werden wir ganz viel spielen", freute sich der Fitnesscoach auf die gemeinsame Vater-Tochter-Zeit.

