Der große Tag rückt immer näher! Noch diesen Sommer wollen sich Sarah (28) und Dominic Harrison (27) zum zweiten Mal das Jawort geben. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im November 2017 wollen sich die Eltern der kleinen Mia Rose (1) in einer freien Trauung erneut ewige Liebe schwören. Ein wichtiges Detail darf bei der Traumhochzeit natürlich nicht fehlen: das Kleid! Damit die Robe an Sarah an ihrem großen Tag perfekt sitzt, hat die Blondine nächste Woche einen wichtigen Termin: Sie hat eine weitere Brautkleidanprobe!

Bereits Ende 2018 suchte sich die Fitness-Influencerin ein Hochzeitskleid aus – zur Anprobe nahm Sarah ihre Schwester, ihre Mama und ihre Trauzeugin mit. Bei dem jetzigen Termin soll ihre Traumrobe abgesteckt und an ihre Maße angepasst werden. "Ich bin bereit für meine Brautkleidanprobe. Ich freue mich schon darauf, vor allem darauf, mein Kleid einfach nochmal anzuziehen", schrieb sie aufgeregt auf ihrem Instagram-Account. Ihre Follower fiebern natürlich ordentlich mit: "Du kannst es bestimmt kaum erwarten, aufregend. Du wirst toll aussehen" und "Bin so gespannt, wie du aussehen wirst", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare dazu auf der Foto- und Videoplattform.

Im Promiflash-Interview im Juni verriet Sarah bereits, wie es ihr kurz vor dem großen Tag geht: "So langsam steigt auch die Nervosität, vor allem, weil es jetzt ganz anders ist, als unsere standesamtliche Hochzeit. Da war ich ja hochschwanger!" Jetzt habe sie ein Traumkleid und werde natürlich darauf achten, dass sie sich pudelwohl fühle.

Instagram / sarah.harrison.official Bestätigt Sarah Harrison im Juni 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Freunden bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

