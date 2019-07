Anastasiya Avilova (30) und Ennesto Monté (44) wagen den nächsten Beziehungsschritt! Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und der Schlagerstar haben es Anfang Juli nach einigen Gerüchten offiziell gemacht: Die Turteltauben sind ein Paar! Mit einem süßen Kussfoto und einer putzigen Liebeserklärung bekannte sich der "Kühles Blondes"-Interpret zu dem Playmate. Ein paar Monate sollen sich die beiden bereits heimlich getroffen haben – und jetzt folgt am Samstag ihr erster Pärchen-Trip!

Das Liebespaar freut sich auf ihren ersten gemeinsamen Ausflug nach Mallorca – doch leichte Bedenken haben sie trotzdem: "Klar, ist der erste Paar-Urlaub eine Herausforderung. Ich will an die Playa und Freunde im MegaPark treffen. Anastasiya will Fotos für Instagram machen und Shoppen. Mal sehen, wie unser Kompromiss aussieht", schildert Ennesto gegenüber Promiflash. Die beiden hätten zwar schon zwei, drei Tage am Stück miteinander verbracht – doch Ana findet auch: "Männer können solange am Stück auch mal nerven", scherzt die brünette Beauty.

Doch so verliebt, wie Ana und ihr Schatz wirken, wird ihre Zeit auf der Sonneninsel sicher toll. Schließlich schwärmte der 44-Jährige im Netz regelrecht von seiner neuen Partnerin: "Wir sind sehr happy. Danke, Siya, dass du jeden einzelnen meiner Tage besser machst. Du bist eine tolle Frau und kamst genau zur richtigen Zeit", freute er sich auf Instagram.

