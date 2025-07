Anastasiya Avilovas Ex rät Neuem, die Reißleine zu ziehen

Anastasiya Avilova (36) ist neu verliebt in ihren Partner Patrick Herbach. Doch das Glück der Influencerin bekommt durch ihren Ex einen Dämpfer versetzt. Daniel Roth war bis 2022 der Mann an ihrer Seite, mittlerweile hat er offenbar keine allzu gute Meinung mehr zu Anastasiya. In einem Interview mit Bild spricht er jetzt sogar eine deutliche Warnung an Patrick aus. "Anastasiya ist zu 100 Prozent berechnend, manipulativ und fake. Wenn der Geldhahn zugedreht wird, ist sie weg. Das sollte Patrick einfach wissen", stellt Daniel klar. Er behauptet, dass das Model sich nicht nur gerne einladen lasse, sondern das sogar erwarte: "Sie nutzt ihr Umfeld und ihren Partner aus. Sie erwartet immer, dass alles bezahlt wird. Sie hat mich 10.000 Euro im Monat gekostet. Das muss man sich leisten können und wollen."

Bei Daniel habe es Klick gemacht, als in seiner Beziehung mit Anastasiya das Thema Verlobung auf den Tisch kam. "Sie wollte die Verlobung, und der Ring musste mindestens von Tiffany oder Cartier sein. Das hat mir endgültig die Augen geöffnet", erzählt er weiter. Patrick könne der Partysänger nur eines raten: "Er sollte die Reißleine ziehen. Er wird pleitegehen oder vergessen werden oder beides." Das Playmate reagierte in ihrer Instagram-Story aber bereits auf die Anschuldigungen und stellte klar: Alles Quatsch! "Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln und mich freuen, dass ich solche toxischen Idioten nicht mehr in meinem Leben habe. P.S. Kauf dir einen Taschenrechner!", meint Anastasiya deutlich.

Ihr Liebesglück lässt die 36-Jährige sich nicht kaputtmachen. Anfang des Monats machte sie in einem Interview mit dem Magazin deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Patrick sei. Patrick sei ein bodenständiger Typ, ein "stinknormaler deutscher Beamter". Kennen und lieben gelernt haben die beiden sich aber trotzdem in einer Datingshow namens "Power of Love". "Aber er weiß selbst nicht, was er da eigentlich wollte. Er hat mit dem ganzen TV-Zirkus ansonsten nichts zu tun und das ist auch gut so", schmunzelte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin. Einen Seitenhieb auf ihre Ex-Freunde Daniel und Ennesto Monté (50), die beide Mallorca-Songs herausbrachten, konnte sie sich aber nicht verkneifen: "Ich bin froh, dass Patrick durch mich keine peinlichen Mallorca-Songs promoten will oder mich für seine Zwecke missbraucht wie meine Ex-Freunde!"

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, TV-Bekanntheit

Instagram / dannusch Daniel Roth, Partysänger

Instagram / patrick_herbach_ Patrick Herbach und Anastasiya Avilova, "Power of Love"-Paar