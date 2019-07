Schreckensnachricht über Gesundheitszustand von Whoopi Goldberg (63)! Die Hollywood-Schauspielerin die in äußert erfolgreichen Produktionen wie etwa "Sister Act", "Jumpin' Jack Flach" oder "Corinna, Corinna" mitgewirkt hat, ist ein echtes Arbeitstier. Manchmal stellt die Charakter-Darstellerin dabei ihre Arbeit aber über ihr persönliches Wohl. So litt Whoopi wohl schon länger an einer schwereren Erkrankung, die sie ordentlich unterschätzte. Das hätte sie nun beinahe das Leben gekostet, wie die Film-Ikone jetzt in einem Interview gestand.

"Der Arzt sagte zu mir: 'Hör zu, du gehst morgen nirgendwo hin und kommst nächste Woche nirgendwo hin, weil du wirklich krank bist. Du warst so kurz davor, zu sterben'", verriet die Leinwand-Nonne im Gespräch mit People. Die 63-Jährige wollte ihren Ohren kaum trauen, nie hätte sie gedacht, dass eine Lungenentzündung so ernst werden kann. Sie hofft jetzt, durch ihre öffentlichen Warnung anderen mit demselben Leiden helfen zu können. "Sie müssen sich die Zeit nehmen, um auf sich selbst achten", wird das Allround-Talent weiter zitiert.

Vor Kurzem sorgte Whoopi mit einem anderen Geständnis für Aufsehen. Der "Die Farbe Lila"-Star war nämlich bereits dreimal verheiratet, aber nach eigener Aussage noch nie richtig verliebt. "Meine Ehen sind gescheitert und ich war der Hauptgrund. Mein Engagement war nie stark genug", erklärte sie die Lage.

Getty Images Schauspielerin Whoopi Goldberg 2019 in New York

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Premiere von "Nobody's Fool"

Getty Images Whoopi Goldberg auf einem Filmplakat

