Laura Müller (18) hat sich im Sommerhaus der Stars gefälligst ordentlich zu kleiden – jedenfalls will ihr Liebster, Schlagersänger Michael Wendler (47), ein Auge darauf haben. Am 23. Juli wird das Paar in die portugiesische Promi-WG einziehen – und schon jetzt ist das Publikum ganz gespannt, wie sich der Musiker und die Fachabiturientin dort zeigen werden. In einem Punkt dürfte der Wendler nun vorab aber einige Laura-Fans enttäuschen: Viel nackte Haut werden sie bei ihr im TV leider nicht zu sehen bekommen!

Die Outfits der 18-Jährigen sollen aller Voraussicht nach nicht so sexy ausfallen wie vielleicht erhofft! "Ich achte auch bei ihr natürlich darauf, dass sie da nicht zu freizügig durchs Haus läuft", beteuerte der Sänger im RTL-Interview. Zu knappe Klamotten kommen ihm während der Show-Teilnahme also nicht in die Tüte. "Da werde ich dann schon einschreiten", machte der 47-Jährige deutlich.

Auch ein Schäferstündchen im Fernsehen ist für die beiden ein No-Go! "Ich würde schon sagen, die Grenzen sind bei uns wirklich Nacktheit und Sex. Das ist etwas, wo man sagt, das ist zu privat." Das wolle er einfach nicht öffentlich zu Schau stellen.

Actionpress/ azee Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca, 2019

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

