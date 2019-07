Maria Lo Porto plaudert offen über ihr Liebesleben! Beruflich läuft es bei der Köln 50667-Darstellerin gerade so richtig rund: Im vergangenen Sommer verabschiedete sich die Beauty von der Daily, als ihre Figur Sophia nach Italien zog. Seit Freitag ist sie aber wieder Teil des Köln-Casts und wird mit Sicherheit schon bald so manches Liebes-Abenteuer erleben. Doch wie sieht es privat in Sachen Romantik aus? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich bin noch zu haben, leider gibt es keinen Mann in meinem Leben. Mein Hund ist mein Mann quasi, der beschäftigt mich den ganzen Tag, aber es wäre natürlich schön, wenn da auch jemand wäre", verriet Maria – der Richtige sei bisher aber noch nicht gekommen. Um ihren Traummann zu finden, ist die Single-Lady sogar auf Tinder unterwegs. Auf der Dating-Plattform bekomme sie zwar viele Nachrichten, die meisten Männer würden jedoch nur wissen wollen, ob sie denn die echte Maria Lo Porto sei.

Die TV-Beauty hat ganz konkrete Vorstellungen von ihrem Mister Right: "Sehr ehrlich, sehr loyal. Er müsste natürlich hinter dem stehen, was ich mache. Denn wenn ich beim Fernsehen arbeite, muss ich natürlich auch mal jemanden küssen. Damit muss er schon klarkommen", stellte die Powerfrau gegenüber Promiflash auf der Glow in Stuttgart klar.

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto im Juli 2019

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto mit ihrem Hund

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, "Köln 50667"-Darstellerin

