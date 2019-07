Ein Köln 50667-Liebling kehrt in die Sendung zurück: Maria Lo Porto ist wieder da! Im vergangenen Sommer mussten die Zuschauer der Daily Soap von der Darstellerin und damit auch ihrer Rolle Sophia Abschied nehmen. Der Abgang ihrer Figur ließ allerdings offen, ob sie nicht doch zurückkommen könnte. Und genau das ist nun passiert: Ab heute gehört Maria wieder offiziell zum Köln-Cast!

Ab sofort ist ihr Alter Ego wieder regelmäßig in der Sendung zu sehen, wie RTL II nun bekannt gab. Maria kehrt nicht nur mit einer neuen Haarfarbe ans Set zurück, sondern auch mit genauen Vorstellungen für ihre Rolle Sophia: "Ich wünsche mir für Sophia, dass sie ein bisschen ruhiger und erwachsener wird und natürlich, dass sie ihre große Liebe findet." Am Freitag um 18:05 Uhr feiert der Lockenkopf seine Rückkehr auf die Bildschirme und ist fortan wieder in der Serie zu sehen.

Bis zu ihrem Ausstieg im Juni 2018 war Maria fast drei Jahre lang Teil des Casts gewesen. Als ihr Vertrag auslief, habe man sich erst einmal auf eine Pause geeinigt, erzählte sie Promiflash Ende März auf der Glow in Stuttgart. Damals versicherte sie jedoch, mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen zu sein, weil sie immer eine tolle Zeit mit der Crew hatte – und zog auch schon eine Rückkehr in Betracht: "Würden sie mich fragen, würde ich auf jeden Fall Ja sagen!" Freut ihr euch über Marias Comeback? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Köln 50667, RTL II Maria Lo Porto und Ingo Kantorek am Set von "Köln 50667"

RTL II Der "Köln 50667"-Cast

Köln 50667, RTL II Ingo Kantorek und Maria Lo Porto bei "Köln 50667"

