Tom Kaulitz (29) genießt die letzten Tage "in Freiheit" und lässt es bei seinem Junggesellenabschied so richtig krachen! Doch sind seine Freunde von Tokio Hotel etwa gar nicht am Start? Angeblich sollen sich der Musiker und seine Verlobte Heidi Klum (46) in naher Zukunft das Jawort geben. Zwillingsbruder Bill hat daher einen ordentlichen Ausstand organisiert. Doch entgegen der Erwartung schien der Frontmann der einzige Bandkollege zu sein, der Tom dabei begleitet hat.

Hubschrauberflug, Wüsten-Ralley mit Quads und offenbar Party in Las Vegas: Bill hat keine Kosten und Mühen gescheut, um Tom eine perfekte Bachelor-Sause zu bereiten. Impressionen des Trips teilte der Designer über Social Media – doch von ihren Tokio Hotel-Bros Georg Listing (32) und Gustav Schäfer (30) fehlt auf diesen Fotos erstaunlicherweise jede Spur. Waren der Bassist und der Schlagzeuger etwa nicht eingeladen, obwohl sich die Jungs inzwischen seit satten 18 Jahren kennen?

Der Blick auf Gustavs Instagram-Profil bekräftigt diese These! Statt mit Tom und Co. einen drauf zu machen, urlaubt der 30-Jährige augenscheinlich lieber mit seiner Familie in Kroatien. Und auch auf Georgs Account ist nichts von großer JGA-Feierei zu sehen.

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz (m.) bei seinem Junggesellenabschied, Juli 2019

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz (r.) beim Hubschrauberflug während seines Junggesellenabschiedes

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz beim Junggesellenabschied, Juli 2019

