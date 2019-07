Das große Tennis-Turnier in Wimbledon ging am Sonntag ins große Finale! Der Schweizer Profi Roger Federer (37) trat im diesjährigen Endspiel gegen den Serben Novak Djokovic an. Dabei konnte sich Novak in einem spannenden Match gegen seinen Konkurrenten durchsetzen und nahm zum fünften Mal den heiß begehrten Pokal mit nach Hause. Dieses weltbekannte Sportevent ließen sich auch einige hochkarätige Stars nicht entgehen!

Neben den britischen Royals Prinz William (37), Herzogin Kate (37) und ihrer Schwester Pippa Middleton (35), die schon bei früheren Begegnungen zugegen waren, fanden sich auch internationale Hollywood-Stars in London ein: So outeten sich die Schauspieler Tom Hiddleston (38), Woody Harrelson (57) und Stanley Tucci (58) als begeisterte Tennis-Fans. Aber auch Brooklyn Beckham (20) und seine Freundin Hana Cross sowie "Sherlock Holmes"-Darsteller Benedict Cumberbatch (42) kamen gut gelaunt zum Sandplatz.

Zwei Fashion-Ikonen präsentierten sich bei dem guten Wetter ebenfalls top durchgestylt vor den Kameras: Influencerin Kendall Jenner (23) trug eine hellblaue Bluse auf weiße Shorts mit dunkler Sonnenbrille. Die Designerin Vera Wang setzte hingegen auf einen breiten Hut, riesiger Statement-Sonnenbrille und außergewöhnlichen Ohrringen.

Neil Warner/MEGA Tom Hiddleston beim Wimbledon-Finale 2019

Neil Warner/MEGA Pippa Middleton beim Wimbledon-Finale 2019

Neil Warner/MEGA Woody Harrelson beim Wimbledon-Finale 2019

Splash News Stanley Tucci beim Wimbledon-Finale 2019

Splash News Brooklyn Beckham und Hana Cross beim Wimbledon-Finale 2019

Neil Warner/MEGA Benedict Cumberbatch beim Wimbledon-Finale 2019

Splash News Kendall Jenner beim Wimbledon-Finale 2019

Splash News Vera Wang beim Wimbledon-Finale 2018



