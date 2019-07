Da hätte es Florian Silbereisen (37) fast von der Bühne gefegt! Am gestrigen Samstag versammelte sich Deutschlands Schlager-Elite wieder einmal bei der großen MDR-Musikshow "Die Schlager des Sommers". Maite Kelly (39), Stefanie Hertel (39) und Florian waren nur einige der vielen Interpreten, auf die sich das Publikum unter freiem Himmel freuen durfte. Letzterem bescherte die Open-Air-Location allerdings eher wenig Sommerlaune. Der Volksmusiker stand plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes im Regen.

Nachdem Dschungelkönig Ross Antony (45) seinen Auftritt noch im Trockenen über die Bühne bringen konnte, gab der zukünftige "Traumschiff"-Kapitän laut einem Bild-Bericht seine Songs kurzzeitig im strömenden Regen zum Besten. Das Unwetter wurde schließlich so heftig, dass der Veranstalter das Konzert unterbrechen musste – Zeit für Florian, seine nasse Hose trocknen zu lassen. Nach etwa einer Stunde konnte die Show allerdings fortgesetzt werden und so fiel der Auftritt des 37-Jährigen am Wasserschloss Klaffenbach letztendlich doch nicht ganz ins Wasser.

Das Event mit Florian und Co. wird am 10. August im MDR ausgestrahlt – dann können alle Volksmusik-Fans den nassen Auftritt des Sängers ganz im Trockenen vor den TV-Bildschirmen verfolgen. Mit dem kühlen Nass hat sich Flori mittlerweile wahrscheinlich sowieso schon angefreundet – schließlich wird er Ende des Jahres als Chef der MS Amadea in der ARD in See stechen.

Instagram / rossantonycom Ross Antony und Florian Silbereisen

Getty Images Florian Silbereisen

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Max Parger

