Herzogin Meghan (37) präsentierte sich nach ihrer Schwangerschaft das erste Mal auf einem roten Teppich! Nach der Geburt von Archie Harrison hatte sich die frischgebackene Mama vorerst von offiziellen Auftritten ferngehalten – bis jetzt: Mit ihrem Ehemann Prinz Harry (34) strahlte die Schauspielerin bei der Premiere des neuen König der Löwen-Films in London um die Wette. Dabei zeigte die brünette Beauty ihren After-Baby-Body in einem tollen Kleid!

Hand in Hand lief das Paar gut gelaunt an den Fotografen vorbei. Dabei glänzte die 37-Jährige in einem knielangen, schwarzen Dress, das obenrum mit einem Netz-Detail verziert ist. Dazu trug Meghan einen strengen Zopf und eine schwarze Clutch mit gleichfarbigen Pumps. Untenrum umspielte das Kleid locker ihren Körper, während es oben eng anlag und ihre Mama-Kurven zur Geltung brachte. Bei ihrem Make-up setzte die ehemalige "Suits"-Darstellerin wie gewohnt auf einen natürlichen Look.

Aber auch ihr Partner hat sich für den Auftritt herausgeputzt und griff wie seine Liebste zu einem edlen Schwarz: Der königliche Spross trug einen Anzug mit weißem Hemd und schicker Fliege sowie passenden Schuhen.

