Darauf haben die Royal-Fans lange gewartet! Im Mai wurden Herzogin Meghan (37) und ihr Mann Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern. Seit der Geburt ihres Sohnes Archie Harrison musste der frischgebackene Papa rote Teppich immer alleine absolvieren – bis jetzt. Bei der Filmpremiere des neuen Disneys König der Löwen-Films am heutigen Sonntag gab Meghan nun ihr Comeback auf dem Red Carpet.

Wow, Meghan ist der Baby-Glow klar anzusehen und auch der stolze Papa strahlt bis über beide Ohren! Hand in Hand spazierten die frischgebackenen Eltern in London über den roten Teppich – und wirkten natürlich wieder total verliebt. Meghan sah ihren Mann immer wieder tief in die Augen. Auch der 34-Jährige konnte kaum den Blick von seiner Frau abwenden. Sichtlich entspannt und freudestrahlend stellten sich die beiden dem Blitzlichtgewitter.

Dabei war zunächst nicht offiziell bekannt, dass die einstige Suits-Darstellerin die Veranstaltung in Begleitung ihres Gatten besuchen würde. Denn bisher war nur klar, dass Meghan bei diesem Event ihr Comeback auf dem roten Teppich geben wird. Umso schöner, dass die beiden nun als Duo zur Filmpremiere erschienen sind.

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Mann Prinz Harry, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einer Filmpremiere in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de