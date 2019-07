Keine leichte Zeit für Lilith Becker! Als Tochter von Schauspiellegende Ben Becker (54) kennt die Schülerin das Leben unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Vor einigen Jahren machte ihr Vater einige negative Schlagzeilen: Nicht nur eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Regisseur sorgte für Aufsehen, sondern auch die Drogen-Exzesse des Filmdarstellers. Davon, dass er einst nach zu viel Heroin wiederbelebt werden musste, erfuhr seine Tochter durch Hänseleien ihrer Mitschüler.

In der Sendung "7 Töchter" erinnerte sich Lilith daran, wie andere Kinder ihr immer wieder Sachen über ihren Vater nachgerufen haben. Sie selbst habe nie nach Schlagzeilen über ihn gesucht, "von daher wussten viele meiner Klassenkameraden ganz oft mehr als ich". Auch als Ben Becker im Jahr 2007 nach einer Überdosis Heroin wiederbelebt werden musste, sprachen andere Kids sie an. "Ich wusste nicht, was ein goldener Schuss ist. Ich dachte, das ist ein Preis. Ich hab' das tatsächlich in der Schule durch Mitschüler gelernt, was das ist, und vor allem, dass Papa das fast erlebt hat", erzählte die heute 18-Jährige. Später habe sie ihre Mutter Anne um Aufklärung über die Situation gebeten.

Sauer sei sie nicht auf ihren Vater, machte Lilith klar. Für sie sei er damals trotz aller Schlagzeilen immer der liebste Mensch gewesen. Dem Schauspieler selbst waren die Titelblätter, auf denen seine Eskapaden zu lesen waren, wegen seiner Tochter peinlich. "Wirklich reden drüber tun wir nicht, dafür tut's auch eigentlich zu weh", erklärte er ganz offen in einem Einspieler der Sendung – in der deutlich wurde, wie nah sich Ben und Lilith bis heute stehen.

WENN Ben Becker mit Tochter Lilith auf einer Filmpremiere im März 2007

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Schauspieler Ben Becker während der Berliner Fashion Week 2017

AEDT/WENN.com Ben Becker und Tochter Lilith auf einer Premiere im April 2016

